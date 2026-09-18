В ночь на 18 сентября российские оккупанты нанесли удар по территории Украины, выпустив 93 БпЛА разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 72 из них.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Сколько и чем атаковала РФ

По данным военных, во время очередной атаки российская армия применила:

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93 ударных беспилотника: среди которых типа Shahed (из них 46 — реактивных), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия;

Бандероль/Дань-Т.

Запуск средств поражения осуществлялся из нескольких направлений: Орел и Миллерово в РФ, временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму, а также акватории Азовского моря.

Результаты работы ПВО и какие последствия

Отбивали воздушную атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинским защитникам удалось сбить и подавить 72 цели:

69 беспилотников типов Shahed, Гербера и других видов;

3 Бандероли/Дань-Т.

В то же время зафиксировано попадания средств воздушного нападения на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей — информация по ним пока уточняется.

По состоянию на утро 18 сентября, атака российских войск все еще продолжается, в воздушном пространстве остаются беспилотники. Украинские военные призывают жителей строго соблюдать правила безопасности.

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