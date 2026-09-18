Ночная атака на Украину 18 сентября: РФ запустила Бандероли и 93 дрона
- В ночь на 18 сентября Силы обороны сбили и подавили 72 из 93 вражеских беспилотников разных типов, выпущенных РФ по территории Украины.
- По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадания на 13 локациях и падение обломков еще на трех, боевая работа продолжается.
В ночь на 18 сентября российские оккупанты нанесли удар по территории Украины, выпустив 93 БпЛА разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 72 из них.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Сколько и чем атаковала РФ
По данным военных, во время очередной атаки российская армия применила:
- 93 ударных беспилотника: среди которых типа Shahed (из них 46 — реактивных), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия;
- Бандероль/Дань-Т.
Запуск средств поражения осуществлялся из нескольких направлений: Орел и Миллерово в РФ, временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму, а также акватории Азовского моря.
Результаты работы ПВО и какие последствия
Отбивали воздушную атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 украинским защитникам удалось сбить и подавить 72 цели:
- 69 беспилотников типов Shahed, Гербера и других видов;
- 3 Бандероли/Дань-Т.
В то же время зафиксировано попадания средств воздушного нападения на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.
Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей — информация по ним пока уточняется.
По состоянию на утро 18 сентября, атака российских войск все еще продолжается, в воздушном пространстве остаются беспилотники. Украинские военные призывают жителей строго соблюдать правила безопасности.