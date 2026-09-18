Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Францию.

Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Россиянка Блинкова сменила гражданство

28-летняя Анна Блинкова стала 16-й российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Ранее именно Францию стали представлять ещё три россиянки — Варвара Грачова, Ксения Ефремова и Ярослава Барташевич.

После начала полномасштабного вторжения РФ в отношении российских и белорусских спортсменов в теннисе действуют ограничения — им разрешено соревноваться только в «нейтральном» статусе. С тех пор часть россиянок и белорусок сменила спортивное гражданство.

В сезоне-2026 Блинкова выбыла в первом круге всех турниров серии Grand Slam, кроме Уимблдона, где во втором круге её выбила украинка Марта Костюк.

В настоящее время теннисистка занимает 94-е место в мировом рейтинге WTA.

Среди тех россиянок, кто сменил гражданство, в частности, Дарья Касаткина (Австралия), Камилла Рахимова и Полина Кудерметова (обе — Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия), Элина Аванесян (Армения) и другие.

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