Российская теннисистка из топ-100 рейтинга WTA сменила спортивное гражданство
- Анна Блинкова стала 16-й российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- В настоящее время она занимает 94-е место в рейтинге WTA.
Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Францию.
Об этом сообщается на официальном сайте WTA.
Россиянка Блинкова сменила гражданство
28-летняя Анна Блинкова стала 16-й российской теннисисткой, сменившей спортивное гражданство после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее именно Францию стали представлять ещё три россиянки — Варвара Грачова, Ксения Ефремова и Ярослава Барташевич.
После начала полномасштабного вторжения РФ в отношении российских и белорусских спортсменов в теннисе действуют ограничения — им разрешено соревноваться только в «нейтральном» статусе. С тех пор часть россиянок и белорусок сменила спортивное гражданство.
В сезоне-2026 Блинкова выбыла в первом круге всех турниров серии Grand Slam, кроме Уимблдона, где во втором круге её выбила украинка Марта Костюк.
В настоящее время теннисистка занимает 94-е место в мировом рейтинге WTA.
Среди тех россиянок, кто сменил гражданство, в частности, Дарья Касаткина (Австралия), Камилла Рахимова и Полина Кудерметова (обе — Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия), Элина Аванесян (Армения) и другие.