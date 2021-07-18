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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В Португалии бастуют сотрудники аэропортов — отменено более 200 рейсов

затримка рейсу, скасування рейсу, аеропорт

Забастовка сотрудников аэропортов в Португалии заставила отменить более 200 рейсов.

Только в Лиссабоне было отменено не менее 166 рейсов. Профсоюзы также призвали к забастовкам в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.

Акции протестов из-за условий оплаты труда будут продолжаться еще один день.

Забастовки в Париже

Накануне члены профсоюзов работников аэропорта Шарль-де-Голль требовали прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров, что приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Фотографии и видео с заблокированного терминала 2Е распространяли пользователи соцсетей.

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Источник: Associated Press

Фото: Depositphotos

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