В Португалии бастуют сотрудники аэропортов — отменено более 200 рейсов

Забастовка сотрудников аэропортов в Португалии заставила отменить более 200 рейсов.
Только в Лиссабоне было отменено не менее 166 рейсов. Профсоюзы также призвали к забастовкам в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.
Акции протестов из-за условий оплаты труда будут продолжаться еще один день.
Забастовки в Париже
Накануне члены профсоюзов работников аэропорта Шарль-де-Голль требовали прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров, что приведет к отмене ряда премиальных выплат.
Фотографии и видео с заблокированного терминала 2Е распространяли пользователи соцсетей.
Источник: Associated Press