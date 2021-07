Один из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль сегодня, 2 июля, заблокировали сотрудники, объявив забастовку.

Члены французских профсоюзов требуют прекратить изменения трудовых договоров.

Фотографии и видео с заблокированного терминала 2Е распространяют пользователи соцсетей.

На фото можно увидеть, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, наоборот, стоят и блокируют проход пассажирам.

So we are here at the Charles de Gaulle Airport — CDG, Paris???????? na kuna strike ya workers, paralyzing activities in the whole International Airport. Hata Kenya hatujawahi fika hapa. @Ma3Route @KenyanTraffic pic.twitter.com/zLtbBDenKH

— Kenya First ???????? (@_Kenyanese) July 2, 2021