Один из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль сегодня, 2 июля, заблокировали сотрудники, объявив забастовку.

Члены французских профсоюзов требуют прекратить изменения трудовых договоров.

Фотографии и видео с заблокированного терминала 2Е распространяют пользователи соцсетей.

На фото можно увидеть, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, наоборот, стоят и блокируют проход пассажирам.

So we are here at the Charles de Gaulle Airport — CDG, Paris???????? na kuna strike ya workers, paralyzing activities in the whole International Airport. Hata Kenya hatujawahi fika hapa. @Ma3Route @KenyanTraffic pic.twitter.com/zLtbBDenKH — Kenya First ???????? (@_Kenyanese) July 2, 2021

Из-за акций протеста некоторые авиарейсы задержаны на час. Пока ни одного рейса не отменили.

На сайте аэропорта опубликовано сообщение, в котором говорится о периоде с 1 по 5 июля. В эти дни администрация аэропорта предупреждает о задержках авиарейсов из-за забастовки.

Les salariés d’#ADP bloquent le terminal 2E à #Roissy Charles de Gaulle depuis ce matin pour protester contre un plan de la direction qui impose des baisses de salaires. Une manifestation a aussi lieu à #Orly ainsi que sur les routes. pic.twitter.com/yOyQRQIwxq — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 2, 2021

Члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров. По их мнению, это приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Еще одна серия забастовок ожидается в Париже на следующей неделе — 9 июля.