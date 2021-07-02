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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Во французском аэропорту Шарль-де-Голль началась забастовка

Во французском аэропорту Шарль-де-Голль началась забастовка

Один из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль сегодня, 2 июля, заблокировали сотрудники, объявив забастовку.

Члены французских профсоюзов требуют прекратить изменения трудовых договоров.

Фотографии и видео с заблокированного терминала 2Е распространяют пользователи соцсетей.

На фото можно увидеть, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, наоборот, стоят и блокируют проход пассажирам.

Из-за акций протеста некоторые авиарейсы задержаны на час. Пока ни одного рейса не отменили.

На сайте аэропорта опубликовано сообщение, в котором говорится о периоде с 1 по 5 июля. В эти дни администрация аэропорта предупреждает о задержках авиарейсов из-за забастовки.

Члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров. По их мнению, это приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Еще одна серия забастовок ожидается в Париже на следующей неделе — 9 июля.

Фото: Depositphotos

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