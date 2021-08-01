Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Армин Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину с помощью газопровода Северный поток-2.

Лашет дал интервью польской газете Rzeczpospolita, в котором заявил, что из-за агрессивного поведения России по отношению к Украине, Германия может принять меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза.

По мнению кандидата-консерватора, это позволит предотвратить использование Россией газопровода Северный поток-2 как геополитического оружия.

— Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия, — считает политик.

По словам Лашета, преданность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики.

— Также важно дать России понять, что мы не принимаем нарушение международного права, атаку гибридными средствами западных демократий или нарушение фундаментальных прав человека и гражданина на своей территории, — заявил он.

Недавно стало известно о договоренности США и Германии по поводу Северного потока-2. Страны договорились о достройке газопровода, зато пообещали всячески помогать Украине.

В частности, Берлин обязуется принять меры, если РФ будет использовать энергию как оружие. В Украине негативно восприняли договоренность. Сенат также возмутился соглашением и назвал его катастрофой для США и союзников.