Наводнение в Китае: более 20 погибших, почти 6 тыс. эвакуированных

Китай страдает от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. В результате непогоды по меньшей мере 21 местный житель погиб.

Власти вынуждены эвакуировать почти 6 тыс. человек в провинции Хубэй. Пять городов в этой провинции объявили предупреждение (красный уровень опасности).

Из-за чрезвычайных погодных условий в Китае начали массово отключать подачу электроснабжения. Наводнения повредили более 3,6 тыс. домов и 8 110 га посевов.

Количество осадков превысило 100 мм, а в городе Ичэн зафиксировали рекорд — 400 мм осадков. Для примера, во время недавнего наводнения в Одессе за день выпало 31 мм осадков.

Некоторые магазины полностью затоплены — в отдельных местностях вода достигла второго этажа. Спасательные бригады отправили в наиболее пострадавшие регионы — среди них города Суйчжоу, Сяньян и Сяогань.

Suizhou in central China’s Hubei Province has been hit by torrential rains since yesterday. Rescue work is ongoing. pic.twitter.com/HsbG2Sv7T1

21 people have been killed and 4 are missing after heavy rainstorms struck the town of Liulin, China’s #Hubei Province. More than 8000 people are affected. It’s the biggest rainfall the region has ever seen since with record. So far, rescue and evacuations are still underway. pic.twitter.com/oUs4cShidH

Several cities in Hubei Province are flooded with water up to the second floor. One city had the heaviest rainfall in the city’s recorded history today.

Many people are trapped. Thousands are without power or running water.

August 12, 2021

Suizhou and Jingmen, Hubei Province pic.twitter.com/ZFy7ABl3W3

— Things China Doesn’t Want You To Know (@TruthAbtChina) August 13, 2021