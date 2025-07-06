”Москва” на дне, Змеиный под контролем Украины: поздравление Зеленского ко Дню ВМС
В День военно-морских сил Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский поздравил наших защитников и защитниц.
День военно-морских сил ВСУ — поздравление Зеленского
Президент отметил, что воины Военно-Морских сил ВСУ держат оборону на воде, на суше, прикрывают небо и делают все для безопасности нашего государства.
Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы, подчеркнул Зеленский.
— Российского десанта не было и не будет в Одессе, Москва пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а Зерновой коридор функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира. С Днем Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины!” — написал президент в своем телеграмм-канале.
Рекорд в День ВМС
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в День Военно-Морских Сил ВС Украины в Одессе зафиксировали рекорд Украины.
Курсанты военно-морской академии развернули самый большой флаг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на Потемкинской лестнице.
Фото: Владимир Зеленский