Премьер Джонсон призвал не признавать власть Талибана в Афганистане

Налаживание дипломатических отношений между террористической организацией Талибан, которая захватила власть в Афганистане, и партнерами Великобритании является неприемлемым для официального Лондона.

Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в эфире одного из местных телеканалов.

— Мы не хотим, чтобы кто-нибудь устанавливал официальные отношения с талибами, — заявил он.

По словам Джонсона, противодействовать Талибану нужно как на уровне ООН, так и по линии НАТО.

Премьер-министр Великобритании признал, что боевики захватили власть в Афганистане, однако выразил мнение, что политическое будущее этой страны до сих пор не определено.

Политик подчеркнул, что никто в мире не хочет, чтобы ситуация в Афганистане откатилась до состояния, в котором страна находилась до 2001 года, являясь питательной средой для мирового терроризма.