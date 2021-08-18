Сопровождали мигрантов: Литва обвинила белорусских пограничников в переходе границы

Государственную границу Литвы нелегально перешли белорусские пограничники, которые сопровождали группу из 35 мигрантов.

Инцидент произошел в районе Шальчининкай, сообщает пресс-центр Службы охраны госграницы при МВД Литвы.

— Белорусские пограничники в камуфляжной форме выталкивают группу нелегалов на территорию Литвы, а затем и сами переходят границу, которая в этом месте проходит через небольшой водоем, — сообщили пограничники.

По предварительной информации, белорусских силовиков было 12, все они вернулись на собственную территорию после предупреждения со стороны литовских стражей порядка.

Кроме того, нелегалам также не позволили проникнуть на территорию Литвы и выдворили обратно в Беларусь.

В свою очередь глава литовского МВД Агне Билотайте заявила, что Вильнюс больше не будет терпеть подобных провокаций со стороны Минска.

По ее словам, правительство приняло решение о переброске новых сил для усиления охраны государственной границы.

Источник: Служба охраны госграницы при МВД Литвы

Фото: Служба охраны госграницы при МВД Литвы