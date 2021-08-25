Самое высокое здание мира в Дубае засветилось цветами флага Украины

Ко Дню Независимости Украины в Дубае на самом высоком здании мира, небоскребе Бурдж-Халифа, сделали сине-желтую подсветку.

Так в Объединенных Арабских Эмиратах поздравили украинцев с юбилеем независимости:

— Сегодня Бурдж-Халифа отмечает День Независимости Украины и желает ее народу процветания и мира.

В видеоролике на фоне праздничного небоскреба звучит гимн Украины.

Бурдж-Халифа — самый высокий небоскреб в мире. У него 162 этажа, высота – 828 м.

В других странах мира также поздравили Украину с Днем Независимости. Например, в Канаде Ниагарский водопад подсветили сине-желтыми цветами.

Так же подсветили Петршинскую обзорную башню в Праге (Чехия), башню Атакуле в Анкаре (Турция) и башню Азади в Тегеране (Иран).

Фото: Burj Khalifa