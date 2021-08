В парламенте Армении 25 августа вспыхнули две массовые драки между депутатами.

Член правящей партии Гражданский договор Айк Саргсян раскритиковал и назвал предателями министров обороны страны, во времена которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.

Он отметил, что коррупция среди военного руководства стала причиной поражения Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

В ответ на это бывший глава оборонного ведомства Сейран Оганян бросил в него бутылку, после чего в конфликт вмешались и другие парламентарии. Затем депутаты начали бросать друг в друга бутылки с разных концов зала.

Из-за столкновений депутатов в парламенте объявили перерыв, после которого в зале произошла еще одна драка после выступления депутата от фракции Армения Ваге Акопяна.

Как только в ход пошли кулаки спикер парламента Ален Симонян призвал прекратить трансляцию.

Armenia’s National Assembly on Wednesday had its third brawl in two days, after an opposition party leader who criticized the government was violently attacked on the chamber floor by pro-government parliament members. pic.twitter.com/EY7FwujCBF

— CBS News (@CBSNews) August 25, 2021