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Марія Степанюк |

В парламенте Армении депутаты устроили две массовые драки за день

Бійка депутатів у парламенті Вірменії

В парламенте Армении 25 августа вспыхнули две массовые драки между депутатами.

Член правящей партии Гражданский договор Айк Саргсян раскритиковал и назвал предателями министров обороны страны, во времена которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.

— Все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги — предатели родины, — заявил Саргсян.

Он отметил, что коррупция среди военного руководства стала причиной поражения Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

В ответ на это бывший глава оборонного ведомства Сейран Оганян бросил в него бутылку, после чего в конфликт вмешались и другие парламентарии. Затем депутаты начали бросать друг в друга бутылки с разных концов зала.

Из-за столкновений депутатов в парламенте объявили перерыв, после которого в зале произошла еще одна драка после выступления депутата от фракции Армения Ваге Акопяна.

Как только в ход пошли кулаки спикер парламента Ален Симонян призвал прекратить трансляцию.

Успокаивать законодателей пришлось сотрудникам Службы безопасности.

В армянском парламенте обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы. Для выступления зарегистрировались 50 депутатов, но выступить вчера смогли только трое.

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