Сдают нервы: Притула признался, чем не гордится в воспитании детей

Волонтер и шоумен Сергей Притула откровенно рассказал о воспитании сына и двух дочерей. Шоумен признался, может ли повысить голос на детей и поднимал ли на них руку.

Отметим, что Притула воспитывает сына Дмитрия от первого брака с Юлией Андрейчук, а также дочерей Соломию и Стефанию, которых ему родила вторая жена Екатерина Сопельник.

Притула о воспитании детей

Волонтер стал новым героем рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті на ICTV2. Притула признался ведущей Алине Шаманской, что иногда может повысить голос на детей, хотя и не гордится этим.

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— Я не горжусь этим. Но, порой, могу (повысить голос, — Ред.). Как ему (сыну Дмитрию, — Ред.) 16 с половиной лет, понятно, что сдают нервы, — поделился Сергей.

По словам шоумена, он не поднимает руку на детей, ведь понимает, что физическое наказание не является действенным методом воспитания. Однако ранее Притула мог применить физическую силу в отношении Дмитрия, о чем сейчас жалеет.

— У меня есть вина перед Дмитрием, потому что много лет когда-то давно я, к сожалению, практиковал физическое наказание. Но в какой-то момент мы пришли к четкому пониманию, что это нерабочая история, поэтому с Дмитрием мы всегда стараемся договориться. С девочками — тем более, подобная тема не стояла, — рассказал волонтер.

Отвечая на вопрос, строгий ли он отец, Притула предположил, что его сын скажет “да”, а дочери будут считать иначе.

Недавно Сергей Притула сообщил, что его сын Дмитрий выпустился из школы и он им очень гордится. Парень получил свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием.

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