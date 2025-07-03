Возле Бали затонул паром с более 60 людьми: есть погибшие и пропавшие без вести

В ночь на 3 июля в Явесском проливе между островами Ява и Бали произошла масштабная морская катастрофа.

У берегов Бали затонул паром с пассажирами: что известно

Всего через полчаса после отплытия из порта Кетапанг затонул пассажирский паром KMP Tunu Pratama Jaya.

Как сообщает Apnews, на борту судна находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков.

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По предварительным данным, паром попал в шторм с волнами до двух метров, что привело к опрокидыванию судна и его затоплению.

Затопление парома увидел дежурный офицер порта, прежде чем об этом сообщили спасателям, отмечают журналисты.

— С паромом нельзя было связаться по радио с самого начала. Затем с ним могли связаться другие суда той же компании. Но судно уже перевернулось, — заявил Нананг Сигит, руководитель поисково-спасательного агентства Сурабаи.

Что известно о спасательной операции

Спасателям удалось извлечь из воды более 20 пассажиров, однако часть из них находилась в бессознательном состоянии из-за сильного переохлаждения.

Они как часами дрейфовали в бурных водах, сообщил начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра.

К сожалению, различные источники сообщают об обнаружении трех или четырех тел погибших.

Однако судьба еще 38-43 человек остается неизвестной — они считаются пропавшими без вести.

Indonesian authorities have launched a search and rescue operation after the ferry Tunu Pratama Jaya sank in the Bali Strait. 4 dead, 23 rescued, and 38 remain missing. The vessel had 53 passengers and 12 crew members onboard, according to Bali’s Search and Rescue Chief. pic.twitter.com/Hgnu9HVUez — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 3, 2025

К поискам привлечено по меньшей мере девять судов: корабли береговой охраны, буксиры и надувные катера прочесывают акваторию в надежде найти тех, кто еще выжил.

Индонезия, состоящая из более 17 000 островов, сильно зависит от паромного сообщения.

Однако, как известно, морские аварии здесь не являются редкостью. Основные причины: перегрузка судов, неожиданные штормы и пренебрежение стандартами безопасности.

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