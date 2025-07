Возле Бали затонул паром с более 60 людьми: есть погибшие и пропавшие без вести

В ночь на 3 июля в Явесском проливе между островами Ява и Бали произошла масштабная морская катастрофа.

Всего через полчаса после отплытия из порта Кетапанг затонул пассажирский паром KMP Tunu Pratama Jaya.

Как сообщает Apnews, на борту судна находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков.

По предварительным данным, паром попал в шторм с волнами до двух метров, что привело к опрокидыванию судна и его затоплению.

Затопление парома увидел дежурный офицер порта, прежде чем об этом сообщили спасателям, отмечают журналисты.

Спасателям удалось извлечь из воды более 20 пассажиров, однако часть из них находилась в бессознательном состоянии из-за сильного переохлаждения.

Они как часами дрейфовали в бурных водах, сообщил начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра.

К сожалению, различные источники сообщают об обнаружении трех или четырех тел погибших.

Однако судьба еще 38-43 человек остается неизвестной — они считаются пропавшими без вести.

Indonesian authorities have launched a search and rescue operation after the ferry Tunu Pratama Jaya sank in the Bali Strait.

4 dead, 23 rescued, and 38 remain missing. The vessel had 53 passengers and 12 crew members onboard, according to Bali’s Search and Rescue Chief. pic.twitter.com/Hgnu9HVUez

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 3, 2025