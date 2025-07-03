Возле Бали затонул паром с более 60 людьми: есть погибшие и пропавшие без вести
В ночь на 3 июля в Явесском проливе между островами Ява и Бали произошла масштабная морская катастрофа.
У берегов Бали затонул паром с пассажирами: что известно
Всего через полчаса после отплытия из порта Кетапанг затонул пассажирский паром KMP Tunu Pratama Jaya.
Как сообщает Apnews, на борту судна находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков.
По предварительным данным, паром попал в шторм с волнами до двух метров, что привело к опрокидыванию судна и его затоплению.
Затопление парома увидел дежурный офицер порта, прежде чем об этом сообщили спасателям, отмечают журналисты.
— С паромом нельзя было связаться по радио с самого начала. Затем с ним могли связаться другие суда той же компании. Но судно уже перевернулось, — заявил Нананг Сигит, руководитель поисково-спасательного агентства Сурабаи.
Что известно о спасательной операции
Спасателям удалось извлечь из воды более 20 пассажиров, однако часть из них находилась в бессознательном состоянии из-за сильного переохлаждения.
Они как часами дрейфовали в бурных водах, сообщил начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра.
К сожалению, различные источники сообщают об обнаружении трех или четырех тел погибших.
Однако судьба еще 38-43 человек остается неизвестной — они считаются пропавшими без вести.
Indonesian authorities have launched a search and rescue operation after the ferry Tunu Pratama Jaya sank in the Bali Strait.
4 dead, 23 rescued, and 38 remain missing. The vessel had 53 passengers and 12 crew members onboard, according to Bali’s Search and Rescue Chief. pic.twitter.com/Hgnu9HVUez
— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 3, 2025
К поискам привлечено по меньшей мере девять судов: корабли береговой охраны, буксиры и надувные катера прочесывают акваторию в надежде найти тех, кто еще выжил.
Индонезия, состоящая из более 17 000 островов, сильно зависит от паромного сообщения.
Однако, как известно, морские аварии здесь не являются редкостью. Основные причины: перегрузка судов, неожиданные штормы и пренебрежение стандартами безопасности.