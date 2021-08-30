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Вікторія Гірко |

Талибы отказались создавать зону безопасности в Кабуле под контролем ООН

таліби, Талібан

Представители радикальной группировки Талибан отказались от предложения создать зону безопасности в Кабуле для гуманитарных операций.

Соответствующее заявление сделал представитель катарского офиса движения Сохаил Шахин. По его словам, в создании зоны безопасности для гуманитарных операций в Кабуле нет необходимости.

— В этом нет необходимости. Афганистан — независимая страна. Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании? — отметил он.

Кроме того, Сохаил Шахин добавил, что каждый житель Афганистана сможет выехать за границу после 31 августа, если захочет. Для этого потребуются соответствующие документы, в частности паспорт и наличие визы.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Кабуле нужно создать зону безопасности для защиты гуманитарных операций.

По его словам, 30 августа Франция и Великобритания обратятся к ООН с призывом о создании такой зоны в столице Афганистана и представят проект соответствующей резолюции.

Страны хотят, чтобы контроль за ней оставался в ООН. Зону безопасности хотят создать, чтобы на ее территории смогли находиться афганцы, которые не успели вылететь из страны после смены власти.

Фото: Getty Images

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