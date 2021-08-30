Талибы отказались создавать зону безопасности в Кабуле под контролем ООН

Представители радикальной группировки Талибан отказались от предложения создать зону безопасности в Кабуле для гуманитарных операций.

Соответствующее заявление сделал представитель катарского офиса движения Сохаил Шахин. По его словам, в создании зоны безопасности для гуманитарных операций в Кабуле нет необходимости.

— В этом нет необходимости. Афганистан — независимая страна. Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании? — отметил он.

FLASH INFO ????????/???????? Le porte-parole des talibans Suhail Shaheen déclare qu’il n’est pas “nécessaire” de créer une “safe zone” à Kaboul, pour continuer les opérations humanitaires puisque “chaque Afghan pourra” voyager “à l’étranger”.???? (France Info) pic.twitter.com/NN4TMnox6f — L’Actu En Direct ✨ (@Actu_EnDirect) August 29, 2021

Кроме того, Сохаил Шахин добавил, что каждый житель Афганистана сможет выехать за границу после 31 августа, если захочет. Для этого потребуются соответствующие документы, в частности паспорт и наличие визы.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Кабуле нужно создать зону безопасности для защиты гуманитарных операций.

По его словам, 30 августа Франция и Великобритания обратятся к ООН с призывом о создании такой зоны в столице Афганистана и представят проект соответствующей резолюции.

Страны хотят, чтобы контроль за ней оставался в ООН. Зону безопасности хотят создать, чтобы на ее территории смогли находиться афганцы, которые не успели вылететь из страны после смены власти.