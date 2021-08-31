Соединенные Штаты Америки больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем. Это подтвердили во время брифинга в Пентагоне.

— Последний самолет с американскими силами вылетел из Афганистана в понедельник, 31 августа. Контроль воздушного пространства и работа служб аэропорта недоступны. Это знаменует завершение вывода американских войск из Афганистана после 20-летней войны, в результате которой погибло почти 2,5 тыс. американских военнослужащих, — заявил во время брифинга генерал морской пехоты и командующий Центрального командования США Кеннет МакКендзи.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что после того, как последний американский самолет покинул воздушное пространство аэропорта, он перешел под контроль радикальной группировки Талибан.

30 августа в Минобороны США заявили, что Вашингтон планирует завершить эвакуацию американских дипломатов и военных из Афганистана до полуночи 31 августа.

Еще 23 августа талибы заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию своих граждан из Кабула до последнего дня лета.

30 августа радикальная группировка Талибан начала наступление на неподконтрольную ей провинцию Панджшер в Афганистане. Талибы атаковали там аванпост, но их нападение удалось отбить.

В то же время известно, что талибы стягивают подкрепление в провинцию и готовятся к штурму постов. Ранее в провинции исчезли интернет и мобильная связь.

Источник: Al Jazeera