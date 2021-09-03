Люди кричали и бежали в панике: свидетель о теракте в Окленде

Террорист, зарезавший шестерых людей в торговом центре Окленда, кричал Аллах Акбар.

Об этом рассказал свидетель нападения по имени Амит Нанд в комментарии местным СМИ.

По его словам, огромная толпа людей в панике спасалась бегством.

— Они мне кричали – быстрее беги из здания. Потом я увидел женщину, которая лежала на полу и истекала кровью. Она мне сказала – помогите. Я решил, что должен что-то сделать, но потом увидел мужчину с ножом, — сказал Нанд.

Свидетель также отметил, что у террориста был большой нож и он кричал Аллах Акбар. К тому моменту он зарезал еще двоих посетителей ТРЦ.

Затем к свидетелю подошел мужчина, который представился полицейским. У него при себе было оружие, которое он направил на нападавшего и приказал тому бросить нож, однако террорист никак не отреагировал.

После этого мужчина попросил Нанда уйти с линии огня, поскольку собирался застрелить боевика.

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Источник: Nzherald.co.nz