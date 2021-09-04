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Дмитро Кудрявцев |

Талибы убили 17 человек, устроив победную стрельбу в Афганистане

Ісламський террорист

Боевики террористической организации Талибан отпраздновали захват афганской провинции Панджшер стрельбой в воздух.

Из-за действий террористов как минимум 17 человек погибли, десятки получили ранения разной степени тяжести.

Талибы объявили о захвате Панджшера еще третьего сентября, однако представители оппозиции, которые называют себя Северным альянсом, отрицают соответствующую информацию.

По словам лидера Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, боевые действия в афганской провинции продолжаются.

Талибы получили серьезный отпор со стороны группировки, которая выступает против захвата страны террористической организацией.

Ранения из-за действий талибов получил как минимум 41 человек. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Информация о состоянии раненых не уточняется.

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Фронт национального сопротивления Афганистана осудил действия боевиков Талибана, пообещав дать жесткий отпор.

Источник: TOLO News

 

Фото: Depositphotos

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