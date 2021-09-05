Талибы обязали женщин носить никаб в университетах и колледжах

Представители радикальной группировки Талибан в Афганистане обязали женщин, которые учатся в частных университетах и ​​колледжах, во время занятий носить никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.

Такое решение талибы озвучили накануне нового учебного года, который в Афганистане начинается 6 сентября.

Занятия теперь будут проводить отдельно для мужчин и отдельно для женщин, а если это невозможно, часть помещения, где находятся студенты-женщины, оградят занавесом.

Талибы распорядились, чтобы занятия для учеников женского пола вели женщины или пожилые мужчины с хорошей репутацией.

Талибы также настояли на отдельном входе для женщин в помещения. Они велели принять меры, чтобы мужчиныи женщины не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.

В то же время талибы пошли на уступки по сравнению со своим пребыванием у власти в 1990-х годах, когда женщинам часто приходилось носить бурки, полностью закрывающие лицо. Им разрешалось получать только самое базовое образование и запрещалось выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола.

Добавим, что через 48 часов после того, как талибы взяли под контроль Кабул, женщины-репортеры из частных телеканалов, таких как Tolonews, Ariana News, Kabul News, Shamshad TV и Khurshid TV, решились возобновить работу в эфире. Но руководители СМИ быстро обнаружили, что их преследуют.