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Марія Степанюк |

Элитный британский спецотряд переоделся в паранджу, чтобы спастись от талибов

Паранджа

Солдаты британской Специальной воздушной службы (SAS) были вынуждены спасаться от талибов, переодевшись в паранджу. Военным пришлось оставить большую часть военного снаряжения, чтобы пробраться к Кабульскому аэропорту через захваченную талибами страну.

Солдаты приобрели пять машин такси и обратились за помощью к афганской антитеррористической полиции. Чтобы избежать столкновений с талибами они переоделись в женскую одежду.

Около 20 военных преодолели сотни миль в таком наряде и пересекли ряд блокпостов талибов в автомобилях такси.

На своем пути они размахивали флагами талибов, утверждая, что едут в Кабул, чтобы поздравить приход к власти радикальной группировки как “героических воинов”.

Элитный спецотряд находился в миссии на юге Афганистана, где их предупредили об отсутствии вертолетов для эвакуации, которые бы смогли их доставить в безопасное место.

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Следуя девизу их отряда Кто осмеливается побеждать, они решили, что лучшая возможность спастись — это быть на видном месте. Тогда афганская контртеррористическая полиция помогла им, подарив разнообразную паранджу разных цветов.

— Каждый раз, когда машины с ними приближались к блокпостам, афганский солдат спецназа объяснял, что женщины очень набожны и хотят приветствовать возвращение талибов в Афганистан. Это сработало. Было несколько сложных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу с женщины, — рассказал источник изданию Daily Star.

Когда солдаты прибыли в Кабул, они подъехали поближе к аэропорту, а затем оставили автомобили. Они прошли несколько контрольно-пропускных пунктов и в конце-концов им удалось добраться ворот аэропорта, где они сняли паранджу и представились американским военным британскими солдатами.

Министерство обороны Великобритании пока никак не прокомментировало операцию по возвращению британского спецназа.

В ночь на 31 августа Афганистан покинул последний американский самолет. Соединенные Штаты Америки больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем.

В Пентагоне подтвердили завершение вывода американских войск из Афганистана после 20-летней войны, в результате которой погибло почти 2,5 тыс. американских военнослужащих.

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Источник: Daily Star

Фото: Depositphotos

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