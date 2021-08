За рубежом обсуждают смелую операцию украинских военных, которые стали единственными, кому удалось эвакуировать афганских переводчиков вместе с семьями из Кабула.

Переводчиков вместе с семьями была готова принять Канада.

Издание The Globe and Mail, чьи сотрудники также были среди эвакуированных, заявляет, что спасение, которое координировали украинские военные, Офис президента и The Globe, может открыть дорогу другим афганцам, которые убегают от талибов, в Канаду.

Там отмечают, что украинские военные пешком вышли в город Кабул, чтобы сопровождать две маршрутки с переводчиками и их семьями на аэродром. Всего там было 19 человек.

49-летний переводчик Мохаммед Шариф Шараф рассказывает, что они просто прислали украинским военным номерной знак их транспортных средств.

По его словам, солдаты окружили и сопровождали транспортные средства в течение последних 600 метров до аэропорта.

The Globe and Mail отмечают: украинская операция была успешной там, где другие потерпели крах, поскольку украинские военные ввели пешеходные силы в город для проведения спасательных операций.

Respect: Despite the growing risks to coalition forces ahead of the scheduled withdrawal of U.S. forces on Aug. 31, #Ukrainian troops went out into Kabul on foot to escort two minibuses – carrying the Canada-bound translators & their families. #Afghanistan https://t.co/Q1dQdF2SwT

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) August 30, 2021