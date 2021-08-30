За рубежом обсуждают смелую операцию украинских военных, которые стали единственными, кому удалось эвакуировать афганских переводчиков вместе с семьями из Кабула.

– Украинские военные сделали то, что не смогли американцы, канадцы и катарцы. Нужно было забрать в Кабуле семьи афганских переводчиков, которые работали со СМИ и посольствами, и доставить их в аэропорт, – отмечает украинский телеведущий и экс-партиец Голоса Сергей Притула.

Переводчиков вместе с семьями была готова принять Канада.

– Но операцию для спасения организовать не удалось. Никто не смог и не захотел за ними выйти в город, потому что это опасно. И тогда обратились к украинцам. И наши смогли. Вышли пешком в город, встретили на базаре переводчиков с женами и детьми, и сопроводили их до аэропорта. А там уже наш самолет их вывез из страны, – с гордостью рассказывает подробности спасательной операции Сергей Притула.

Издание The Globe and Mail, чьи сотрудники также были среди эвакуированных, заявляет, что спасение, которое координировали украинские военные, Офис президента и The Globe, может открыть дорогу другим афганцам, которые убегают от талибов, в Канаду.

– Оттава пообещала переселить афганцев при условии, что они смогут добраться во третьи страны, и The Globe and Mail узнал, что правительство Канады обратился к украинскому правительству с просьбой перевезти беженцев из Канады в Киев, – отмечают в СМИ.

Там отмечают, что украинские военные пешком вышли в город Кабул, чтобы сопровождать две маршрутки с переводчиками и их семьями на аэродром. Всего там было 19 человек.

49-летний переводчик Мохаммед Шариф Шараф рассказывает, что они просто прислали украинским военным номерной знак их транспортных средств.

– И они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они сказали: Украина? Мы ответили: Да! — вспоминает переводчик и отец пятерых детей.

Incredible story of Ukrainian troops rescuing Canada-bound Afghans including @globeandmail fixer Mohammed Sharif Sharaf and former Canadian military translator Jawed Haqmal @jawedhaqmal. Via @markmackinnon https://t.co/g4hqz47KTV — Caora McKenna (@caora_mck) August 30, 2021

По его словам, солдаты окружили и сопровождали транспортные средства в течение последних 600 метров до аэропорта.

The Globe and Mail отмечают: украинская операция была успешной там, где другие потерпели крах, поскольку украинские военные ввели пешеходные силы в город для проведения спасательных операций.

Respect: Despite the growing risks to coalition forces ahead of the scheduled withdrawal of U.S. forces on Aug. 31, #Ukrainian troops went out into Kabul on foot to escort two minibuses – carrying the Canada-bound translators & their families. #Afghanistan https://t.co/Q1dQdF2SwT — Glasnost Gone (@GlasnostGone) August 30, 2021

Две неудачные попытки имели канадские военные и еще одну – Государственный департамент США.

Самолет с около 360 эвакуированными прибыл в Киев 28 августа. На борту были почти 80 граждан Украины, а также журналисты иностранных СМИ, представители ООН и граждане других государств.

Эвакуированных из Афганистана встречал глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул группировка Талибан захватила 15 августа. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Сразу после этого тысячи людей начали штурмовать аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну. Эвакуацию граждан осуществляют другие страны.

Источник: Сергей Притула, The Globe and Mail