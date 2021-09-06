Мы не верим пропаганде РФ и в Кремле должны об этом знать – родственница жертв МН17

Родственники людей, погибших в результате сбития в небе над Донбассом авиалайнера Boeing МН17 не верят в российскую пропаганду и манипуляции и хотят, чтобы в Кремле об этом знали.

Такое мнение выразила Риа ван дер Стин, потерявшая в авиакатастрофе отца и мачеху после своего выступления в суде города Гаага, где сегодня заслушивают родственников погибшх.

— Я была очень взволнована сначала, ведь я начала выступление на русском, потому что хотела, чтобы они знали, особенно потому, что россияне смотрят и они услышат, узнают, что они врут. Я считаю, что важно им указать на это. Теперь я чувствую облегчение, — сказала она.

По словам женщины, тот факт, что родственники жертв выступают в суде – это хорошо и она сама с нетерпением ждала своей возможности дать показания.

Ван дер Стин также отметила, что чувствует себя хорошо после того, как воспользовалась своим правом на выступление в Гааге.

Напомним, голландка выступала в суде первой, начав свою речь на русском языке. Она подчеркнула, что родственники жертв знают, кто виновен в уничтожении авиалайнера.

Женщина в ходе своего выступления процетировала Александра Солженицына, заявив, что россияне врут, родственники жертв знают, что они лгут, а руководство РФ, в свою очередь, знает, что родственники знают об их лжи.

С требованием предоставить слово выступили более 90 родственников погибших пассажиров MH17 из пяти стран: Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

Согласно графику, заседания суда запланированы на 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23 и 24 сентября 2021 года.