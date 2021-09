Власти США пригрозили крупнейшей криптобирже Coinbase судебным иском

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пригрозила крупнейшей американской криптовалютной бирже Coinbase судебным разбирательством из-за запуска сервиса кредитования Lend.

Представители биржи обратились в SEC, чтобы сообщить о запуске нового продукта. Регулятор классифицировал ссуды в пределах сервиса кредитования Lend как незарегистрированные ценные бумаги. SEC запросила дополнительную документацию и показания свидетелей — сотрудников криптобиржи.

Регулятор отказался предоставить объяснения по рассматриванию займа в качестве незарегистрированных ценных бумаг.

— Они (SEC, — Ред.) отказываются предлагать отрасли мнение в письменной форме о том, что следует разрешить и почему, и вместо этого прибегают к тактике запугивания за закрытыми дверями, — заявил генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг.

Если будет судебное разбирательство, то индустрия сможет получить нормативную ясность, которую SEC отказывается предоставлять, считает глава Coinbase. По мнению Армстронга, регулирование отрасли путем судебных разбирательств должно быть для SEC последним средством, а не первым.