У Германии есть четыре месяца на сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Северного потока-2 как независимого газотранспортного оператора. Их рассмотрение займет максимум четыре месяца.

Именно такие сроки установлены законом, сообщил пресс-секретарь Bundesnetzagentur Фите Вульф.

– Предприятие предоставило все документы. По закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, – объяснил он.

Дальше документы передаются на рассмотрение Еврокомиссии.

По словам Вульфа, если на момент ввода газопровода в эксплуатацию не будет сертификата от Bundesnetzagentur, оператору Северного потока-2 грозят штрафы.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдают другие ведомства.

10 сентября глава Газпрома Алексей Миллер заявил о завершении строительства Северного потока-2.

По данным СМИ, запустить трубопровод российский газовый монополист планирует в начале октября, то есть еще до получения сертификатов и разрешений.

В Нафтогазе Украины считают, что санкции Соединенных Штатов Америки еще могут заблокировать работу российского газопровода Северный поток-2.