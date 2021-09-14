Байден созывает саммит лидеров четырех государств

Президент США Джо Байден 24 сентября будет принимать в Белом доме первый саммит лидеров четырех стран.
— Президент Байден с нетерпением ждет в Белом доме премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министр Японии Йошихиде Суга, — сообщает Белый дом.
Предыдущая встреча такого уровня состоялась в марте, но онлайн, а саммит в сентябре пройдет в формате оффлайн.
Эта встреча демонстрирует, что проблемы Индо-Тихоокеанского региона являются приоритетом администрации Байдена в преодолении вызовов XXI века.
Главные темы предстоящего саммита: углубление связей США со странами этого региона, в частности продвижение практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с коронавирусом, преодоление климатического кризиса, партнерство в сфере новых технологий и киберпространства.
Джерело: White House