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Валентина Летяк |

Байден созывает саммит лидеров четырех государств

Джо Байден

Президент США Джо Байден 24 сентября будет принимать в Белом доме первый саммит лидеров четырех стран.

— Президент Байден с нетерпением ждет в Белом доме премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министр Японии Йошихиде Суга, — сообщает Белый дом.

Предыдущая встреча такого уровня состоялась в марте, но онлайн, а саммит в сентябре пройдет в формате оффлайн.

Эта встреча демонстрирует, что проблемы Индо-Тихоокеанского региона являются приоритетом администрации Байдена в преодолении вызовов XXI века.

Главные темы предстоящего саммита: углубление связей США со странами этого региона, в частности продвижение практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с коронавирусом, преодоление климатического кризиса, партнерство в сфере новых технологий и киберпространства.

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Джерело: White House

Фото: Depositphotos

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