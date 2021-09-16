Французские военные убили лидера ИГИЛ в Великой Сахаре — Макрон

Вооруженные силы Франции убили исламского боевика, лидера террористической организации “Исламское государство” Аднана Абу Валида аль-Сахрави в Великой Сахаре.

Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон 16 сентября на личной странице в Twitter.

— Абу Валид аль-Сахрави, лидер террористической группировки “Исламское государство” в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле, — написал президент.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Группа этого боевика совершила нападение на американских солдат в 2017 году, а в 2020-му Аднана Абу Валида аль-Сахрави отдал приказ убить шестерых французских благотворителей и их водителя.

В июле этого года Эммануэль Макрон заявил, что вскоре Франция начнет переформировать свои силы в Сахеле и сократит свое военное присутствие вдвое.

Задержание члена ИГИЛ в Украине

В начале сентября 2021 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника ИГИЛ в Одесской области.

Мужчину разыскивал Интерпол за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

В Украину он прибыл с целью спрятаться от правоохранителей.