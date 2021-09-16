16 сентября в 03.02 по киевскому времени компания Space X запустила в космос первый полностью гражданский экипаж Inspiration4.
Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg
— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021
В 06.00 четверо туристов достигли орбиты на высоте 585 км, что стало новым рекордом для капсулы Crew Dragon.
На орбите они пробудут три дня и вернутся на Землю.
Командиром миссии является известный бизнесмен в сфере высоких технологий Джаред Айзекман. Мужчина получил лицензию пилота и оплатил полет.
Вместе с ним полетела в космос врач Хейли Арцено. Она стала самой молодой американкой в космосе и первой космонавткой с протезированной частью тела.
Третьим членом экипажа является ученый Сиан Проктор, а четвертым – Крис Семборски– ветеран американских военно-воздушных сил.
Целью миссии Ispiration4 (Вдохновение) является сбор $200 млн для больницы святого Иуды, которая специализируется на лечении детей от рака.
Одна из членов экипажа, Хейли Арцено, в детстве поборола этот недуг. Тогда ей и заменили левое бедро на титановый протез.