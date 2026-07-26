Ночью во время вражеской атаки раздались взрывы в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС сообщили о последствиях.

Взрывы в Киеве 26 июля: что известно

В Шевченковском районе столицы обломки упали на 18-этажное здание. Там произошел пожар на уровне 7-8 этажей.

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В Соломенском в результате падения обломков загорелось на территории нежилой застройки.

В Деснянском районе загорелись автомобили на парковке.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате вражеской атаки в Деснянском районе сгорели склад, 10 машин и грузовик на парковке.

В Шевченковском пылало 4-этажное отселенное здание, а в Соломенском — произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.

Спасатели ГСЧС все пожары потушили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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