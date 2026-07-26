Взрывы в Киеве: из-за атаки РФ вспыхнули пожары в трех районах
- Взрывы в Киеве раздались ночью 26 июля во время атаки РФ.
- В Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах возникли пожары.
- Спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары.
Ночью во время вражеской атаки раздались взрывы в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС сообщили о последствиях.
Взрывы в Киеве 26 июля: что известно
В Шевченковском районе столицы обломки упали на 18-этажное здание. Там произошел пожар на уровне 7-8 этажей.
В Соломенском в результате падения обломков загорелось на территории нежилой застройки.
В Деснянском районе загорелись автомобили на парковке.
Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате вражеской атаки в Деснянском районе сгорели склад, 10 машин и грузовик на парковке.
В Шевченковском пылало 4-этажное отселенное здание, а в Соломенском — произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.
Спасатели ГСЧС все пожары потушили.
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