За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 258 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара, применив четыре ракеты и сбросив 225 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 9623 дрона-камикадзе и осуществили 3137 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 26 июля 2026

Ситуация в Украине на 26 июля 2026

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 70 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Терново, Избицкое, Домашнее.

На Купянском направлении зафиксирована одна атака врага в сторону Шейковки.

На Лиманском направлении враг 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новоселовки, Дробышево и в сторону Лимана, Ставков, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 21 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили две атаки в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Долгой Балки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Софиевка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Свободное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг совершил три атаки в сторону Вербового и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Воздвижовка, Косовцево, Горькое и Чаривное и в районе Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Малые Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери РФ на 26 июля 2026 года

личного состава – около 1 438 990 (+1 440);

танков – 12 217 (+9);

боевых бронированных машин – 25 019 (+8);

артиллерийских систем – 46 794 (+70);

реактивных систем залпового огня – 1 969 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 518;

самолетов – 439;

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 2 031 (+8);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 426 836;

крылатых ракет – 4 944 (+1);

кораблей (катеров) – 34;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 125 811 (+453);

специальной техники – 4 465 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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