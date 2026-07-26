Карта боевых действий на 26 июля 2026 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 258 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара, применив четыре ракеты и сбросив 225 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 9623 дрона-камикадзе и осуществили 3137 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 26 июля 2026
Ситуация в Украине на 26 июля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 70 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Терново, Избицкое, Домашнее.
На Купянском направлении зафиксирована одна атака врага в сторону Шейковки.
На Лиманском направлении враг 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новоселовки, Дробышево и в сторону Лимана, Ставков, Дибровы.
На Славянском направлении противник штурмовал 21 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное и в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты совершили две атаки в районе Федоровки Второй.
На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки, Долгой Балки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Софиевка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Свободное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Новоподгородное.
На Александровском направлении враг совершил три атаки в сторону Вербового и Березового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Староукраинка, Воздвижовка, Косовцево, Горькое и Чаривное и в районе Зализничного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Малые Щербаки и Плавни.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
Потери РФ на 26 июля 2026 года
- личного состава – около 1 438 990 (+1 440);
- танков – 12 217 (+9);
- боевых бронированных машин – 25 019 (+8);
- артиллерийских систем – 46 794 (+70);
- реактивных систем залпового огня – 1 969 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 518;
- самолетов – 439;
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2 031 (+8);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 426 836;
- крылатых ракет – 4 944 (+1);
- кораблей (катеров) – 34;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 125 811 (+453);
- специальной техники – 4 465 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.