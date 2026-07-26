Атака на Харьков 26 июля: дрон попал в авто, есть пострадавший
Один человек пострадал в результате атаки на Харьков сегодня, 26 июля.
Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Харьков сегодня, 26 июля: что известно
Во время атаки на Харьков сегодня, 26 июля, произошло попадание ударного беспилотника в Шевченковском районе города.
Вражеский дрон попал в автомобиль.
Пострадал 43-летний мужчина.
Его госпитализировали в больницу, где оказывают необходимую помощь.
Отметим, поздно вечером 25 июля армия РФ нанесла ракетный удар по Дергачам Харьковской области.
Попадание зафиксировано в землю на открытой территории частного домовладения.
Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов