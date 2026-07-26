Один человек пострадал в результате атаки на Харьков сегодня, 26 июля.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Харьков сегодня, 26 июля: что известно

Во время атаки на Харьков сегодня, 26 июля, произошло попадание ударного беспилотника в Шевченковском районе города.

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Вражеский дрон попал в автомобиль.

Пострадал 43-летний мужчина.

Его госпитализировали в больницу, где оказывают необходимую помощь.

Отметим, поздно вечером 25 июля армия РФ нанесла ракетный удар по Дергачам Харьковской области.

Попадание зафиксировано в землю на открытой территории частного домовладения.

Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

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