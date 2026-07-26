Утром прогремели мощные взрывы в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 26 июля: что известно

По словам Александра Ганжи, после взрывов в большом торговом центре произошел пожар.

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Позже председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что спасатели уже локализовали пожар в торговом центре, продолжается тушение. Горводоканал и другие коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойную подачу воды.

На данный момент о пострадавших не сообщается.

Днем 18 июля россияне нанесли удар дроном по объекту инфраструктуры Кривого Рога. В результате погиб один человек.

12 июля россияне атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Одной из главных целей врага стали промышленные предприятия в Кривом Роге, где в результате атаки погибли два человека.

В результате атаки на Кривой Рог 3 июля пострадали семь человек. Взрывная волна повредила жилые дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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