Власти Судана предотвратили попытку государственного переворота со стороны группы военных. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в правительстве страны.

Военные пытались взять под контроль часть правительственных зданий, а также медийные редакции. Они планировали 21 сентября захватить государственную радиостанцию ​​в Омдурмане через реку Нил от столицы Хартум, чтобы транслировать заявление о перевороте, но им помешали это сделать.

Tanks and troops are seen in #Sudan as authorities say they contained a failed coup attempt and the situation has been brought under control.https://t.co/iWj0rNBz0d pic.twitter.com/KaJGF0zE3l

