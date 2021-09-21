Власти Судана предотвратили попытку государственного переворота со стороны группы военных. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в правительстве страны.

Военные пытались взять под контроль часть правительственных зданий, а также медийные редакции. Они планировали 21 сентября захватить государственную радиостанцию ​​в Омдурмане через реку Нил от столицы Хартум, чтобы транслировать заявление о перевороте, но им помешали это сделать.

Tanks and troops are seen in #Sudan as authorities say they contained a failed coup attempt and the situation has been brought under control.https://t.co/iWj0rNBz0d pic.twitter.com/KaJGF0zE3l — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 21, 2021

Член правящей военно-гражданской администрации Мухаммад аль-Факи Сулейман призвал сограждан “выйти на защиту своей страны”, однако впоследствии сообщил, что “ситуация под контролем”. Он отметил, что вскоре начнется допрос задержанных мятежников.

Издание CNN сообщило, что сейчас задержано почти 40 офицеров бронетанковых войск.

По предварительным данным, за попыткой госпереворота стоит группа функционеров и сторонников режима экс-президента Судана Омара аль-Башира, которого скинули в результате военного переворота в 2019 году.

После столкновений между сторонниками гражданского правительства и военными, которые привели к гибели десятков людей, стороны подписали соглашение о разделе власти.

В 2024 году в Судане планируют провести свободные выборы.

Судан после свержения Башира

После свержения режима Омара аль-Башира, который правил страной почти 30 лет и был в розыске Международного уголовного суда (МУС) из-за вероятных зверств, совершенных в начале 2000-х годов в Дарфуре, Судан постепенно был принят в международное сообщество.

Сейчас Башир находится в тюрьме в Хартуме в ожидании нескольких судебных процессов. В прошлом месяце главный прокурор МУС провел переговоры с официальными лицами Судана о выдаче разыскиваемых лиц, виновных в зверствах в Дарфуре.

Экономика Судана была в состоянии глубокого кризиса еще до устранения Башира, а переходное правительство прошло программу реформ, которая контролируется Международным валютным фондом.

Учитывая западную поддержку переходных органов власти, Парижский клуб официальных кредиторов согласился в июле отменить $14 млрд долга Судана и реструктуризировать остальную часть из более чем $23 млрд долга перед членами клуба. Но экономика Судана все еще борется со стремительной инфляцией и дефицитом товаров и услуг.

Источник: Al Arabiya, CNN