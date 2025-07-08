Китайские детали в сбитых Шахедах: Зеленский ввел санкции в отношении их производителей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 8 июля О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении пяти компаний, зарегистрированных в Китае.

Соответствующий указ главы государства №466/2025 обнародован на сайте Офиса президента.

Санкции Украины против 5 китайских компаний

Согласно документу, санкции наложены на: Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко., Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко., Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко., Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко. и Нинбо БЛИН Мешинери Ко.

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В перечне ограничительных мер — 16 пунктов:

бессрочное лишение государственных наград Украины и других форм награждения. блокирование активов (на 10 лет) — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому Закону; запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет); полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет); запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Комментарий Власюка

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснил, что в сбитых Шахедах, которыми РФ ночью 4 июля атаковала Киев, обнаружили компоненты китайского производства.

— Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Среди компаний, попавших под санкции, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые поставляли продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах, — подчеркнул он.

По его словам, Украина работает с партнерами по санкционной коалиции для дальнейшего введения ограничений против китайских производителей.

Источник : Офис президента

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