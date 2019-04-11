Во время экстренного заседания армии Судана было принято решение снять президента страны Омара аль-Башира с его поста.
Армия Судана провела экстренное заседание, на котором приняла решение свергнуть президента страны Омара аль-Башира, его помощников и правительство.
После этого вооруженные силы Судана должны создать военный совет, который будет руководить страной во время переходного периода.
В преддверии важного заявления на телеканалах Судана начали транслировать военные марши и национальную музыку.
Антиправительственная акция началась в субботу, 6 апреля. На улицах Хартума и сейчас находятся тысячи человек.
Drone shot of sit-in outside o army headquarters, Khartoum, #Sudan, April 10, 2019 pic.twitter.com/tOydBxtESz
— Isma’il Kushkush (@ikushkush) 10 апреля 2019 г.
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По информации СМИ, аль-Башир покинул страну, а военным удалось арестовать нескольких его сторонников, среди которых руководитель президентской гвардии Абдель Рахим Мухаммед Хусейн.
CNN сообщает, что Омар аль-Башир сегодня покинул пост президента Судана и был помещен под домашний арест.
Всю его охрану расформировали, а сотрудников поместили под наблюдение.
К слову, СБУ обнародовала информацию о 149 наемниках ЧВК Вагнера, которые находились в Судане и занимались подавлением протестов.
Источник: Al-Mayadeen