В Португалии отменяют большинство карантинных ограничений

Власти Португалии решили отменить большинство карантинных ограничений. Соответствующее решение вступает в силу в стране с 1 октября.

Как пишет издание The Guardian, с ограничений в стране остается обязательным ношение защитных масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, ТЦ и супермаркетах.

По словам премьер-министра Португалии Антониу Коштаи, эти правила, которые в дальнейшем будут действовать в стране будут на ответственности граждан.

На сегодня в стране вакцинировано более 8,5 млн человек. Это составляет 83,4% от всего населения.

Таким образом со следующего месяца в Португалии возобновят работу ночных клубов и баров. Но посетителям нужно иметь при себе сертификаты о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

С 26 июля страна открыла свои границы для ряда стран, в том числе для Украины.

В то же время Украина с 23 сентября перешла в желтую зону карантина. Это означает, что на всей территории страны будут действовать определенные ограничения, которые касаются работы учреждений культуры, транспорта.

Но, согласно новым правилам карантина, разрешено ряд послаблений для людей, которые получили одну или две дозы вакцины и имеют для подтверждения этого факта международное свидетельство или Covid-сертификат.

Подробнее о желтой зоне карантина в Украине и какие ограничения она предусматривает — в материале Фактов ICTV.