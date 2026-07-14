Суд назначил меру пресечения бывшему командиру 155 отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову, которого подозревают в похищении и убийстве двух братьев из Киевской области.

Бывшего командира бригады взяли под стражу, но он свою вину не признает.

Об этом он заявил перед заседанием суда, где ему выбирают меру пресечения, сообщает Радио Свобода.

Сейчас смотрят

Суд над экс-командиром 155 ОМБр: что известно

Перед началом заседания Станислав Лучанов заявил журналистам, что не признает вину по делу.

По его словам, он никогда не видел погибших братьев, а все обстоятельства уголовного дела должно установить следствие.

Лучанов — один из десяти подозреваемых по делу о похищении и убийстве двух мирных жителей Киевской области.

По версии следствия, мужчин силой вывезли в другую область, где позже убили.

Что известно об убийстве двух братьев в Киевской области

Правоохранители считают, что в конце июня группа военнослужащих ворвалась во двор двух братьев в селе Калиновка в Киевской области, после чего силой вывезла их в Полтавскую область.

Впоследствии тела мужчин с многочисленными огнестрельными ранениями нашли закопанными в лесополосе.

По данным следствия, поводом для преступления стал конфликт одного из братьев с местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. После того как парни отказались извиняться, ее муж-военнослужащий, по версии следствия, организовал похищение, привлекая других военных.

13 июля правоохранители задержали десятого подозреваемого по делу — бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова. Его задержали в Подольском районе Киева, когда он находился в розыске.

Ранее по делу уже задержали ещё девять фигурантов. Президент Владимир Зеленский заявил, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, а министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что правоохранители восстановили хронологию преступления, проанализировав десятки камер видеонаблюдения, маршруты передвижения и собрав необходимые доказательства.

По данным следствия, после похищения братьев перевезли в Полтавскую область, где их удерживали, а потом убили. 9 июля правоохранители обнаружили их тела с многочисленными огнестрельными ранениями.

11 июля сообщили о подозрении фигурантам дела, среди которых был и бывший командир 155 бригады.

Кроме того, Оперативное командование Север сообщало, что после начала расследования по делу об избиении военнослужащих в 155 бригаде Станислав Лучанов самовольно покинул место службы.

Источник : Радіо Свобода

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.