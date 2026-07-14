Во вторник, 14 июля, Герман Сметанин заявил о завершении работы на должности генерального директора Укроборонпрома.

Наблюдательный совет оборонного концерна объявил конкурс на отбор нового руководителя, компанию временно возглавит Сергей Боев.

Сметанин покинул должность гендиректора Укроборонпрома

Герман Сметанин отметил, что для него было “честью” руководить крупнейшей оборонной компанией Украины.

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Он поблагодарил работников концерна и военно-политическое руководство Украины за сотрудничество.

— Убежден, что главное достижение — это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата, — написал он.

Бывший руководитель пожелал коллективу Укроборонпрома и своему преемнику дальнейших успехов в выполнении важной государственной миссии.

Причин своего решения покинуть должность Сметанин не назвал.

Его отставка произошла на фоне детонации склада боеприпасов в Вишневом Киевской области после массированной российской атаки 6 июля.

11 июля президент Владимир Зеленский заявил, что должностные лица концерна, согласовавшие размещение оружейных складов в городе, будут привлечены к ответственности.

На следующий день в Укроборонпроме сообщили об увольнении двух руководителей государственных предприятий и других сотрудников.

После заявления Сметанина об увольнении Укроборонпром сообщил, что наблюдательный совет объявил конкурс на должность нового генерального директора.

До избрания нового руководителя обязанности главы компании будет исполнять Сергей Боев.

— Сергей Боев имеет значительный опыт работы в сфере оборонной промышленности и государственного управления. Занимал должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и заместителя министра обороны, где отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие с международными партнерами, — говорится в сообщении.

В результате атаки РФ на Вишневое 6 июля и последовавшей детонации, сопровождавшейся многочисленными взрывами, погибли девять человек.

Фото: Укроборонпром

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