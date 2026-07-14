С 15 июля в столице будут действовать новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Соответствующее решение поддержали в КГГА. Теперь разовая поездка в метро будет стоить 30 грн. Если маршрут предусматривает пересадку между разными видами транспорта, стоимость билета составит 60 грн.

После объявления новых тарифов у многих киевлян возник вопрос, подорожает ли такси в Киеве и повлияет ли рост стоимости общественного транспорта на цены сервисов перевозки.

Изменится ли стоимость такси в Киеве с 15 июля 2026 года, читайте в нашем материале.

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Подорожает ли такси в Киеве после 15 июля

Несмотря на изменения в стоимости проезда, резкое повышение тарифов на такси в ближайшее время не прогнозируется.

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик в комментарии РБК-Украина пояснил, что стоимость поездок на платформе определяется, прежде всего, автоматической системой, учитывающей соотношение между количеством пассажиров и доступных водителей в конкретный момент.

По его словам, именно спрос и предложение остаются главными факторами в формировании цены. Также компания следит и за общей ситуацией на транспортном рынке, в частности, за изменением цен на топливо и расходами водителей.

В Bolt отмечают, что удорожание такси в Киеве не ожидается сразу после введения новых тарифов на общественный транспорт. Однако если расходы перевозчиков будут и дальше расти, это со временем может отразиться и на стоимости поездок.

К тому же, сервис пытается сохранять баланс между доступной ценой для пассажиров и справедливой оплатой работы водителей, поэтому решения о возможном пересмотре тарифов принимаются только после анализа рыночной ситуации.

Как новые тарифы изменят поведение пассажиров

Транспортный аналитик Александр Гречко в комментарии Телеграфу рассказал, что больше всего изменений почувствуют именно те киевляне, которые оплачивают проезд за свой счет. По его оценке, значительная часть пассажиров пользуется льготами, поэтому для них новые тарифы не ударят по кошелькам.

Люди, которые ежедневно платят за поездки, могут начать внимательнее считать расходы за проезд. Особенно это касается маршрутов с несколькими пересадками, когда общая стоимость поездки на общественном транспорте увеличивается.

Именно поэтому часть пассажиров чаще будет выбирать такси, если разница между его стоимостью и расходами на общественный транспорт станет меньше.

Но эксперт подчеркивает, что это не означает резкого скачка спроса. На выбор транспорта влияют также погода, пробки, срочность поездки и другие обстоятельства.

Станет ли такси единственной альтернативой

По мнению аналитика, после повышения тарифов часть жителей столицы может пересмотреть свои привычки в передвижениях. Одни будут пользоваться такси, другие будут чаще выбирать электросамокаты, велосипеды, мопеды или собственные автомобили.

Но увеличение количества частного транспорта на дорогах может создать дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и привести к большим пробкам.

Особое внимание эксперт обращает и на популярность микромобильного транспорта. По его словам, развитие этого сегмента требует большей дисциплины участников дорожного движения, ведь нарушения правил управления самокатами или мопедами негативно влияют на уровень безопасности.

Цены на такси после 15 июля 2026 года: чего ждать пассажирам

Пока что оснований говорить об автоматическом повышении стоимости поездок нет. Новые тарифы на общественный транспорт сами по себе не означают, что проезд на такси подорожает или нет уже в ближайшие дни.

Но эксперты не исключают, что в долгосрочной перспективе на стоимость такси в Киеве с 15 июля 2026 года могут влиять сразу несколько факторов:

увеличение расходов водителей,

изменение транспортных привычек киевлян,

баланс между спросом и количеством автомобилей на линии

Поэтому сервисы такси не анонсируют пересмотр тарифов, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как после повышения стоимости проезда изменится спрос на различные виды городского транспорта.

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