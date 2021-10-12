Шведская королевская академия наук, которая определяет лауреатов Нобелевской премии, не будет вводить гендерные или этнические квоты. Об этом сообщил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук и научный Йоран К. Ханссон.

Он заявил, что академия хочет, чтобы люди побеждали, “потому что они сделали важное открытие”.

В 2021 году Мария Ресса стала единственной женщиной-лауреатом Нобелевской премии. Первой женщиной, которая получила награду является Мария Кюри, она же остается единственной женщиной-ученым, кто получил приз дважды.

Всего с момента основания в 1901 году женщинам были вручены 59 Нобелевских премий.

— Печально, что так мало женщин-лауреатов Нобелевской премии, и это отражает несправедливые условия в обществе, особенно в прошлые годы. В будущем есть еще так много работы, — сказал Ханссон агентству AFP.

В то же время он добавил, что академия не будет вводить квоты, поскольку это решение соответствует духу последней воли Альфреда Нобеля.

— Мы решили, что не будем вводить квоты по половому признаку или этнической принадлежности, — сказал он.

Шведский промышленник и химик Альфред Нобель учредил премию в своем завещании, написанном в 1895 году — за год до его смерти.

— В конце концов, мы будем вручать приз тем, кто окажется самым достойным, среди тех, кто сделал важнейший вклад, — сказал он.

Ханссон добавил, что женщин-ученых сейчас больше по сравнению с предыдущими десятилетиями, но это количество растет очень малыми темпами.

— Имейте в виду, что только около 10% профессоров естественных наук в Западной Европе или Северной Америке — женщины, и даже меньше, если вы поедете в Восточную Азию, — сказал он.

Однако ученый сказал, что они “поспособствуют тому, чтобы кандидатуры женщин-ученых чаще выдвигали на получение премии”. В академии также продолжат следить за тем, чтобы в их комитетах были женщины.

В прошлом году ученые Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна стали первыми двумя женщинами, которые разделили награду академии, когда стали лауреатами Нобелевской премии по химии за разработку инструментов по редактированию ДНК.

Это было впервые, когда любая из научных премий была присуждена двум женщинам, без указания ученого мужского пола.