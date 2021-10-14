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Тетяна Забожко |

Сильный сигнал для оккупационных властей: ЮНЕСКО приняла решение относительно Крыма

Сильный сигнал для оккупационных властей: ЮНЕСКО приняла решение относительно Крыма

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О результатах голосования сообщили в Посольстве Украины во Франции.

Принятое решение предусматривает, что теперь генеральный директор ЮНЕСКО должен представить следующий доклад о ситуации во временно оккупированном Крыму по результатам мониторинга на 215-й сессии исполнительного совета.

– Вопрос украинского Крыма остается на повестке дня в ЮНЕСКО, несмотря на все титанические усилия подорвать этот важное направление деятельности организации относительно оккупированного украинского полуострова, – отметил в своем выступлении во время заседания посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

Сегодняшнее голосование он называет победой Украины, ее партнеров и всего цивилизованного мира, а также принципов международного права и здравого смысла.

Вадим Омельченко поблагодарил за поддержку партнеров из Канады, Великобритании и ЕС, которые, не находясь среди членов исполнительного совета, выразили свою поддержку Украине в зале голосования.

Отдельные слова благодарности посол адресовал делегации Афганистана, которая отдала свой голос в поддержку сегодняшнего решения.

– Крайне символично, что мы получили такой важный результат именно сегодня, в День защитников и защитниц Украины и в праздник Покрова. Под защитой и покровом продолжаем нашу борьбу за справедливость и восстановление территориальной целостности Украины, – подчеркнул посол.

На решение исполнительного совета отреагировала и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее убеждению, то, что ЮНЕСКО держит ситуацию с нарушением прав человека в центре внимания, станет сильным сигналом для оккупационных властей.

Источник: Посольство Украины во Франции

Фото: Посольство Украины во Франции

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