Засоренная канализация в Киеве – это не проблема, которую можно отложить на завтра. Вода поднимается в ванной, появляется запах, а в многоквартирном доме или заведении под угрозой оказывается работа всех этажей сразу. Вопрос только в том, кого вызвать, чтобы мастера приехали быстро, имели оборудование под любой засор и не испортили трубы.

Мы сравнили компании, реально работающие по столице и области, смотрели на парк техники, скорость выезда, опыт со сложными объектами и отзывы. Ниже – три сервиса, которым можно доверить прочистку канализации в 2026 году.

Как мы составляли рейтинг

Мы оценивали компании не по громкости рекламы, а по тому, что действительно влияет на результат: наличие гидродинамических машин и видеоинспекции (а не только тросов), время прибытия бригады, готовность работать с аварийными вызовами круглосуточно, опыт обслуживания ОСМД и коммерческих объектов, а также прозрачность цены.

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Отдельный вес имел опыт работы с магистральными сетями, где бытовой трос бессилен.

1. АСК – лучший выбор для сложных и срочных засоров

Первое место мы отдали компании АСК, работающей с 2012 года. Это тот случай, когда за названием стоит реальный парк техники и инженерная команда, а не мастер с тросом. Если вам нужна прочистка канализации в Киеве на уровне, когда бригада приезжает ночью и решает проблему с первого раза, то это профильный исполнитель.

За плечами компании – обслуживание более 70 ОСМД, почти 1,9 тыс. предприятий и десятки тысяч аварийных вызовов. Такой объем означает, что инженеры сталкивались практически с любым сценарием: от банального жирового засора в кафе до заколоченной магистрали под целым домом.

В работе используют гидродинамические машины, разбивающие пробки напором воды, видеоинспекцию для поиска причины без раскопок, а для заиленных коллекторов – илосос.

Еще одна сильная сторона – формат аварийной службы. Заявку принимают круглосуточно, а бригада выезжает в пределах часа, что критично для ресторанов, ТРЦ и жилых домов, где просто считается часами.

Для ОСМД и компаний доступно сервисное обслуживание по договору с плановыми промываниями, поэтому засоры предупреждают, а не только ликвидируют.

Гарантия, договор и круглосуточная работа

Отдельное преимущество – прозрачные обязательства. Для ОСМД, бизнеса и частных клиентов работы выполняются по договору, где фиксируют объем, стоимость и гарантию на результат без доплат на месте.

Аварийная служба работает круглосуточно, семь дней в неделю: заявка принимается в любое время, а бригада выезжает в пределах 30-60 минут. Для объектов на сервисном обслуживании действуют плановые промывания по графику, поэтому засоры предупреждают заранее.

Плюсы:

полный парк техники: гидродинамика, видеоинспекция, илосос;

круглосуточная аварийная служба с выездом от 30-60 минут;

опыт со сложными магистралями и коммерческими объектами;

договорное обслуживание для ОСМД и бизнеса.

Минусы:

ориентированные прежде всего на Киев и область, дальние регионы не обслуживают.

MTService в цифрах:

с 2012 года на рынке аварийного сервиса Киева;

свыше 70 ОСМД на постоянном обслуживании;

более 1,9 тыс. предприятий среди клиентов;

свыше 18 тыс. выполненных аварийных услуг;

Оценка: 9.8/10.

2. Крот-сервис – полный парк техники для бытовых и магистральных засоров

Второе место занимает Крот-Сервис – исполнитель, давно вышедший за пределы “мастера с тросом”. Здесь работают полноценным парком техники: гидродинамические машины разбивают пробки напором воды, видеоинспекция находит причину без раскопок, а для заиленных коллекторов используют илосос.

Благодаря этому компания все равно уверенно закрывает и простой бытовой засор в квартире, и заколоченную магистраль под целым домом.

За плечами – годы обслуживания ОСМД и коммерческих объектов Киева: кафе и рестораны с жировыми пробками, ТРЦ, жилые дома с аварийными вызовами.

Заявки принимают круглосуточно, бригада выезжает быстро, что критично, когда простой считается часами. Для ОСМД и бизнеса доступно сервисное обслуживание по договору с плановыми промываниями – засоры предупреждают, а не только ликвидируют.

Плюсы:

полный парк техники: гидродинамика, видеоинспекция, илосос;

круглосуточный прием заявок и скорый выезд;

опыт со сложными магистралями, ОСМД и коммерцией;

договорное обслуживание для домов и бизнеса.

Минусы:

основной фокус – Киев и область;

в пиковые часы возможна погрузка на бригады.

Оценка: 9.5/10.

3. Марио – надежный вариант для квартир и частного сектора

Тройку лидеров замыкает Марио – компания, хорошо закрывающая массовый бытовой сегмент: засоры в квартирах, кухнях и санузлах частных домов.

Мастера работают преимущественно тросами, при необходимости подключают гидродинамику, а чтобы понять причину пробки, делают видеодиагностику. Для типичного домашнего засора этого вполне достаточно.

Сильная сторона – скорый выезд изо дня в день и понятная коммуникация: клиенту обычно сразу ориентировочно называют стоимость и метод работ.

В то же время, когда речь идет о крупных магистральных сетях или круглосуточных авариях на коммерческих объектах, Марио уступает специализированным аварийным службам, ориентированным именно на сложные случаи.

Плюсы:

быстрый выезд;

прозрачная цена;

хорошо работают с квартирами и частным сектором.

Минусы:

меньший фокус на магистралях и круглосуточных авариях больших объектов.

Оценка: 8.7/10.

Итог

Если проблема простая и несрочная – подойдет любая из трех компаний, и здесь можно ориентироваться на цену.

Но когда канализация подвела ночью, засорилась магистраль под домом, или речь идет о бесперебойной работе заведения или ОСМД, то предпочтение следует отдать сервису с полным парком техники и круглосуточной аварийной бригадой. Именно по этим критериям АСК возглавил наш рейтинг прочистки канализации в Киеве в 2026 году.

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