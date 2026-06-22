Одним из главных претендентов на пост премьер-министра Великобритании после отставки Кира Стармера является мэр Большого Манчестера Энди Бернем. На прошлой неделе он победил на довыборах в округе Мейкерфилд и вскоре должен принести присягу депутата Палаты общин.

Что известно об Энди Бернеме

Бернем дважды безуспешно баллотировался на пост лидера Лейбористской партии, которая пребывает у власти в Великобритании.

Теперь его убедительная победа на внеочередных парламентских выборах приблизила его не только к этой цели, но и к возможности попасть на Даунинг-стрит в качестве премьер-министра.

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Как пишет Sky News, Бернем заявил, что будет баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии после объявления об отставке сэра Кира Стармера.

— Кир внес огромный вклад в нашу страну, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность в такой сложный период… Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса, — отметил он.

Бернем – хороший коммуникатор, он также известен своей доброжелательностью и харизмой.

На протяжении девяти лет он занимает пост мэра Большого Манчестера. За это время он сформировал образ политика, которому присущи оптимизм, активность и откровенная манера общения, характерная для севера Англии.

Получив место в парламенте от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии, Бернему необходимо заручиться поддержкой 81 депутата от Лейбористской партии, чтобы бросить вызов Киру Стармеру в борьбе за партийное лидерство.

Сторонники считают Бернема, который во время пандемии COVID-19 получил в Манчестере прозвище Король Севера за защиту интересов региона, потенциальным спасителем Лейбористской партии в противостоянии с правопопулистской партией Reform UK во главе с Найджелом Фараджем.

Критики изображают его как политического хамелеона, который столкнется с теми же экономическими ограничениями, что сдерживали правительство Стармера, а также с таким же беспокойным и нетерпеливым электоратом.

— Он просто оптимистичен и жизнерадостен, и, кажется, ему нравится быть политиком, — сказал Джон Мактернан, советник Тони Блэра в период его пребывания на посту премьер-министра, который знает Бернема со времен, когда тот работал исследователем в команде одного из депутатов на юге Лондона.

Происхождение, образование и семья

Энди Бернем родился в Ливерпуле в 1970 году. Его отец работал инженером телефонной связи, а мать — регистратором в медицинской практике.

Он вырос в поселке Калчет в графстве Чешир, неподалеку от Мейкерфилда. У Бернема ирландские корни, он учился в государственных римско-католических школах и неоднократно говорил о своей католической вере, в частности упоминал встречу с Папой Франциском в 2023 году.

Бернем получил право обучаться на факультете английской литературы в Кембридже.

После окончания университета он прошел хорошо знакомый многим британским политикам путь к высоким должностям: сначала работал исследователем в команде Тессы Джоуэлл, депутата от южного Лондона, а затем стал советником тогдашнего министра культуры Криса Смита.

Во время учебы в Кембридже он познакомился с Мари-Франс ван Хил, которая родилась в Нидерландах. Они поженились и стали родителями троих детей.

Политическая карьера, достижения и критика

После победы на выборах в 2001 году от округа Ли, северного района неподалеку от места, где он вырос, Бернем стал младшим министром в правительстве Новых лейбористов во главе с Тони Блэром.

Во время премьерства Гордона Брауна он занимал должности главного секретаря Казначейства, министра культуры, медиа и спорта, а затем — министра здравоохранения.

В 2009 году Бернема освистали во время мемориальной церемонии по случаю 20-й годовщины трагедии на стадионе Хиллсборо, в результате которой из-за давки погибли 97 болельщиков футбольного клуба Ливерпуль.

Это событие произвело на него глубокое впечатление и убедило, что семьи погибших заслуживают справедливости после того, как полиция, следователи и средства массовой информации пытались представить жертв хулиганами и возложить на них ответственность за трагедию.

Давление со стороны Бернема помогло добиться проведения повторного расследования.

После поражения Лейбористской партии на всеобщих выборах 2010 года Бернем баллотировался на пост лидера партии и занял четвертое место.

В 2015 году он вновь вступил в борьбу за лидерство и сначала считался фаворитом гонки, однако в итоге уступил представителю левого крыла партии Джереми Корбину, в команде которого впоследствии работал.

В 2017 году Бернем покинул парламент, решив, что его дальнейшее политическое будущее связано не с Вестминстером. В том же году его избрали мэром Большого Манчестера.

Роберт Форд, профессор политологии Манчестерского университета, отметил, что за время руководства Бернема местная экономика демонстрировала успешное развитие.

Также, по его словам, политик проявил свои способности, когда добился усиления контроля и регулирования городской автобусной системы, выиграв при этом противостояние с транспортными компаниями.

— Его главное преимущество заключается в том, что он чрезвычайно эффективный коммуникатор и замечательный рассказчик. Он хорошо умеет дать избирателям понять, кто он такой, чьи интересы представляет и чего стремится достичь, — отметил Форд.

Во время пандемии Бернем также был одним из самых активных региональных лидеров. Он открыто критиковал правительственные локдауны, заявляя, что они несправедливо наказывают такие регионы, как Большой Манчестер.

Его выступление в центре Манчестера по этому поводу стало широко известным.

Самой распространенной критикой в адрес Бернема, который работал под руководством трех очень разных лидеров Лейбористской партии — Тони Блэра, Гордона Брауна и Джереми Корбина, — является утверждение о его политической гибкости.

Одной из сквозных тем политической карьеры Бернема является убеждение, что британская политика и средства массовой информации слишком сосредоточены на Лондоне, региональное неравенство нанесло стране значительный ущерб.

Именно об этом он говорил еще в своей первой речи в парламенте в 2001 году.

Во время одного из недавних интервью Бернем заявил, что Великобритания “двигалась по неправильному пути в течение последних 40 лет”.

В прошлом году Бернем вызвал обеспокоенность у части политиков и экспертов после заявления о том, что Лейбористской партии следует “перестать зависеть от рынка государственных облигаций”. Позже он утверждал, что его слова были неправильно истолкованы.

Еще совсем недавно во время одного из интервью для BBC он также продемонстрировал нечеткое понимание одного из аспектов экономической политики.

В то же время в Манчестере Бернем проводил политику, благоприятную для бизнеса, чтобы привлекать инвестиции в регион.

По словам профессора Форда, на посту мэра Бернем “привык довольно свободно высказывать все, что думал”, но теперь “получает довольно жесткий урок относительно необходимости тщательнее взвешивать свои слова”.

Насколько навыки, которые он продемонстрировал в Манчестере, помогут ему справиться с высшей должностью в британской политике, предсказать сложно.

— Всё совершенно иначе, когда ты входишь в бурю, которая ждет на Даунинг-стрит, 10, где каждый день на твоём столе будут лежать примерно 150 различных вопросов, — сказал профессор Форд. Там у тебя почти нет возможности самостоятельно выбирать, по каким вопросам стоит вступать в борьбу, и практически нет времени на размышления.

Фото: Энди Бернем

Источник : NYT

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