Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о финансировании сектора безопасности и обороны, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2026 год.

Об этом говорится в карточке закона №15224, обнародованного на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2026

Как отмечается, в Верховную Раду поступил подписанный президентом закон об изменениях в госбюджет-2026 по финансированию сектора безопасности и обороны Украины.

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В Раде рассказали, что документ предусматривает увеличение финансирования выплат военным и разработки вооружения, в частности благодаря привлечению больших объемов внешней поддержки от Европейского Союза.

10 июня Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2026 год, увеличивающие расходы на сферу безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после корректировки бюджета общие оборонные расходы составят рекордные 4,4 трлн грн.

Около 2,3 трлн грн из них направят на закупку военной техники и оружия, тогда как более 1,45 трлн грн выделят на денежное обеспечение военнослужащим.

Привлечь новый ресурс удалось благодаря европейской программе макрофинансовой помощи Ukraine Support Loan. Из запланированных на 2026 год €45 млрд от ЕС большую часть (€31,8 млрд) выделят непосредственно на оборону страны, тогда как остаток в размере €13,2 млрд будет направлен на финансирование бюджетного дефицита.

18 июня Верховная Рада отклонила семь блокировочных постановлений, направленных на отмену результатов финального голосования за законопроект №15224 по корректировке государственного бюджета на 2026 год.

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