Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов на 1,56 трлн
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №15224 об изменениях в госбюджет-2026, увеличивающий финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.
- Благодаря привлечению макрофинансовой помощи от ЕС общие оборонные расходы достигнут рекордных 4,4 трлн грн, которые будут направлены на закупку вооружения и денежное обеспечение военных.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о финансировании сектора безопасности и обороны, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2026 год.
Об этом говорится в карточке закона №15224, обнародованного на сайте Верховной Рады.
Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2026
Как отмечается, в Верховную Раду поступил подписанный президентом закон об изменениях в госбюджет-2026 по финансированию сектора безопасности и обороны Украины.
В Раде рассказали, что документ предусматривает увеличение финансирования выплат военным и разработки вооружения, в частности благодаря привлечению больших объемов внешней поддержки от Европейского Союза.
10 июня Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2026 год, увеличивающие расходы на сферу безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, после корректировки бюджета общие оборонные расходы составят рекордные 4,4 трлн грн.
Около 2,3 трлн грн из них направят на закупку военной техники и оружия, тогда как более 1,45 трлн грн выделят на денежное обеспечение военнослужащим.
Привлечь новый ресурс удалось благодаря европейской программе макрофинансовой помощи Ukraine Support Loan. Из запланированных на 2026 год €45 млрд от ЕС большую часть (€31,8 млрд) выделят непосредственно на оборону страны, тогда как остаток в размере €13,2 млрд будет направлен на финансирование бюджетного дефицита.
18 июня Верховная Рада отклонила семь блокировочных постановлений, направленных на отмену результатов финального голосования за законопроект №15224 по корректировке государственного бюджета на 2026 год.