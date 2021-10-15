Ушел из жизни сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО Оярс Калныньш

Умер сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) Оярс Калныньш.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Калныньш был борцом за права человека и свободу Латвии от советской оккупации, большой друг Украины и сторонник Крымской платформы.

О причинах смерти Оярс Калныньша пока не сообщили.

— Передаю мои соболезнования родственникам Оярса Шрикса Кальниньша и латвийскому народу по случаю его смерти, — написал Кулеба в Twitter.

Sending my sympathies to Ojārs Ēriks Kalniņš’ relatives & the Latvian people on his passing. May he forever be remembered as a great mind, fighter for human rights & freedom of Latvia from Soviet occupation, big friend of Ukraine & the Crimea Platform advocate. He will be missed. pic.twitter.com/QLPIp3MLfi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 14, 2021

Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев также назвал Калныньша большим другом Украины и выразил свои соболезнования родным и друзьям политика.

— Сегодня его не стало… Ушел большой друг Украины. Умер человек, без которого не происходило ни одного события, в рамках движения Украины в НАТО, — написал Чернев.

Что известно об Оярсе Калныньше — биография политика

Калныньш был сопредседателем неформальной группы поддержки Крымской платформы в ПА НАТО и инициатором создания группы поддержки КП в Латвийском Сейме, первым среди всех парламентов.

Калныньш — известный латвийский дипломат и политик, а в прошлом американский общественный деятель.

Он родился 22 октября 1949 в латвийской семье. В 1951-м вместе с родными приехал в США.

В 1972 окончил университет Рузвельта в Чикаго со степенью бакалавра философии.

К 1984 году работал рекламной индустрии. Был активистом Американской ассоциации латышей и Всемирной ассоциации свободных латышей.

C 1993 по 1999 год — посол Латвии в США.

В период 1999-2010 гг работал директором Института Латвии. Депутат Сейма Латвии нескольких созывов (с 2010 года до конца жизни). Член партии Единство.

— Однажды Оярс сказал мне: В начале 90-х мы и мечтать не могли о вступлении в НАТО, но благодаря упорному труду и постоянному напоминанию о себе мы стали членами Альянса. Украина тоже должна быть в НАТО, и мы вам в этом поможем. И помогал, — подчеркнул Чернев.

Оярс Калныньш награжден Орденом Трех звезд 3 степени.