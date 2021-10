Ушел из жизни сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО Оярс Калныньш

Умер сопредседатель межпарламентского совета Украина-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) Оярс Калныньш.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Калныньш был борцом за права человека и свободу Латвии от советской оккупации, большой друг Украины и сторонник Крымской платформы.

О причинах смерти Оярс Калныньша пока не сообщили.

Sending my sympathies to Ojārs Ēriks Kalniņš’ relatives & the Latvian people on his passing. May he forever be remembered as a great mind, fighter for human rights & freedom of Latvia from Soviet occupation, big friend of Ukraine & the Crimea Platform advocate. He will be missed. pic.twitter.com/QLPIp3MLfi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 14, 2021