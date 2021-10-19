Из-за мафии: на Сицилии детям временно запретили иметь крестных отцов

На итальянском острове Сицилия в городе Катания католическая епархия ввела временный трехлетний запрет на назначение крестных отцов.

Главный викарий Катании Сальваторе Гристина сообщил о запрете еще в марте 2021 года. По его словам, фигура крестного отца, которая ранее выполняла важную функцию в религиозном воспитании ребенка, сейчас утратила какое-либо духовное значение.

Гристина добавил, что теперь это формальность или своеобразный метод, чтобы укрепить положение семьи. Представители церкви отметили, что в крестные приглашают влиятельных фигур, у которых есть десятки крестников.

У самого викария Гристины — 15 крестников, а у бывшего президента Сицилии Сальваторе Куффаро — около 20. Однако, по словам Куффаро, он согласился стать крестным отцом только у 5% тех, кто предлагал ему это.

Социальную фигуру крестного отца использует мафия, что тоже сыграло свою роль в этом запрете. В Италии прокуроры внимательно следят за тем, кого крестят боссы преступного мира, чтобы понимать, как распространяется их влияние.

В 2017 году сицилийский епископ Микеле Пеннизи раскритиковал священника города Корлеоне за то, что тот разрешил Сальваторе Руине — сыну бывшего руководителя Коза Ностры — стать крестным отцом для новорожденного.

— Мафия всегда заимствовала у церкви термин “крестный отец”, чтобы предоставить своим боссам вид религиозной респектабельности, хотя на самом деле это два совершенно противоположных мира, — сказал епископ Пеннизи.

Жители Катании остались недовольны таким решением церкви. Некоторые планируют крестить своих детей за пределами города.

Примечательно, что в легендарной ленте режиссера Фрэнсиса Форда Копполы об итальянской мафии Крестный отец — также важная сцена крещения.