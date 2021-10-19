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Марія Степанюк |

Из-за мафии: на Сицилии детям временно запретили иметь крестных отцов

Катанія, Сицилія, Італія

На итальянском острове Сицилия в городе Катания католическая епархия ввела временный трехлетний запрет на назначение крестных отцов.

Главный викарий Катании Сальваторе Гристина сообщил о запрете еще в марте 2021 года. По его словам, фигура крестного отца, которая ранее выполняла важную функцию в религиозном воспитании ребенка, сейчас утратила какое-либо духовное значение.

Гристина добавил, что теперь это формальность или своеобразный метод, чтобы укрепить положение семьи. Представители церкви отметили, что в крестные приглашают влиятельных фигур, у которых есть десятки крестников.

У самого викария Гристины — 15 крестников, а у бывшего президента Сицилии Сальваторе Куффаро — около 20. Однако, по словам Куффаро, он согласился стать крестным отцом только у 5% тех, кто предлагал ему это.

Социальную фигуру крестного отца использует мафия, что тоже сыграло свою роль в этом запрете. В Италии прокуроры внимательно следят за тем, кого крестят боссы преступного мира, чтобы понимать, как распространяется их влияние.

В 2017 году сицилийский епископ Микеле Пеннизи раскритиковал священника города Корлеоне за то, что тот разрешил Сальваторе Руине — сыну бывшего руководителя Коза Ностры — стать крестным отцом для новорожденного.

— Мафия всегда заимствовала у церкви термин “крестный отец”, чтобы предоставить своим боссам вид религиозной респектабельности, хотя на самом деле это два совершенно противоположных мира, — сказал епископ Пеннизи.

Жители Катании остались недовольны таким решением церкви. Некоторые планируют крестить своих детей за пределами города.

Кадр із фільму Хрещених батько, реж. Ф.Ф. Коппола, 1972 рік

Кадр из фильма Крестный отец, реж. Ф.Ф. Коппола, 1972

Примечательно, что в легендарной ленте режиссера Фрэнсиса Форда Копполы об итальянской мафии Крестный отец — также важная сцена крещения.

Источник: NYT

Фото: Depositphotos

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