Литва в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве с Украиной намерена наладить производство украинских дронов на своей территории.

Об этом заявил министр обороны страны Робертас Каунас, пишет LRT.

Литва запускает производство украинских дронов

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По словам министра, реализация этого проекта будет осуществляться путем совместных инвестиций в соответствии с соглашением о сотрудничестве в оборонной промышленности, которое Вильнюс и Киев подписали в мае 2026 года.

— У нас есть соглашение с Украиной, Drone Deal. Сейчас в команду Министерства обороны внесены изменения, чтобы привлечь ключевых специалистов, которые начнут воплощать это соглашение в практических решениях на местах, чтобы мы могли локализовать производство украинских дронов в Литве, — сказал Каунас.

Министр сообщил, что беспилотники будут производить в Литве с использованием украинских технологий.

Он убежден, что этот проект будет взаимовыгодным для обеих стран, поскольку предусматривает совместные инвестиции и должен расширить производственные возможности Украины, а также укрепить литовскую экономику и оборонно-промышленный комплекс.

Ранее исполнительный директор агентства по содействию инвестициям Invest Lithuania Элиюс Чивилис заявлял, что несколько украинских инвесторов оборонной промышленности уже получили одобрение от властей страны на начало своей деятельности.

В июне Каунас обращался к основанной украинцами компании в Люксембурге LuxUAV с просьбой провести испытания своих БпЛА на территории Литвы.

13 мая в ОПУ сообщили, что президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной экспертизы и оборонной промышленности в формате Drone Deal.

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