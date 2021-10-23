ВС США ликвидировали лидера террористической группировки Аль-Каида

В результате авиаудара США в пятницу на северо-западе Сирии был убит один из лидеров террористической группировки Аль-Каида Абдул Хамид аль-Матар.
Представитель командования ВС США сообщил, что удар был нанесен с помощью беспилотника MQ-9 Reaper в районе города города Сулуки в сирийской провинции Ракка.
— Сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало, — заявили командования.
Аль-Каида использует сирийскую территорию как убежище для восстановления, координации с сообщниками и планирования новых операций, угрожая Сирии, Ирака и других стран.
— Устранение этого высокопоставленного лидера Аль-Каиды подорвет способность террористической организации к дальнейшему планирования и осуществления глобальных атак, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным гражданам, — говорится в заявлении.
В командовании добавили, что США продолжат преследовать членов Аль-Каиды и других террористов, которые угрожают Соединенным Штатам.
Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики Аль-Каиды начали возвращаться в Афганистан.
Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн.