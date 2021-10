С контейнеровоза Zim Kingston, который загорелся поздно вечером 23 октября в Тихом океане у побережья Канады, эвакуировали шестнадцать человек.

#CCGLive: CCGS Cape Calvert and CCGS Cape Naden have evacuated 16 people from the container ship M/V #ZimKingston near Victoria, #BritishColumbia after a fire broke out in ten containers earlier today. pic.twitter.com/uiKSrmgpv8 — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Суда реагирования всю ночь охлаждали внешнюю часть корабля водой. Однако тушению пламени помешали химикаты.

– Корабль горит и выбрасывает токсичный газ, – заявила береговая охрана Канады.

All fires produce toxic substances. Incident Command has detailed information on the chemicals that were on fire and are now smoldering in the containers onboard the #ZimKingston. pic.twitter.com/jtjhlJ1zAa — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Однако чиновники уверяют, что для людей на берегу токсичные выбросы не представляют опасности.

The fire on the #ZimKingston has been stabilized. Depending on weather tomorrow, hazardous materials firefighters will board the ship to fight any remaining fires and ensure the fire is out. pic.twitter.com/IKIhY5Ayrm — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Несмотря на это, береговая охрана продолжает следить за ситуацией.

Сейчас известно, что повреждены 10 контейнеров.

Корабль с 52 тыс. кг химикатов на борту направлялся в Ванкувер.

За три месяца до этого горело судно у морского порта Джебель-Али в Дубае.

Пожар вспыхнул после мощного взрыва.

На месте инцидента работали несколько пожарных машин и представителей других служб.

Ликвидировать пламя удалось через несколько минут. По информации, которую озвучивали на то время, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не было.