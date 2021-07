Вечером 7 июня в Дубае прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на судне возле морского порта Джебель-Али.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

Власти страны подтвердили, что на одном из кораблей, стоящего в порту Джебель-Али прогремел взрыв. После этого вспыхнул пожар.

Dramatic moment Dubai ‘oil tanker’ explosion sends flames shooting into sky https://t.co/fluixTZ3bT — The Sun (@TheSun) July 7, 2021

Сейчас команды гражданской обороны тушат огонь. На месте работают две пожарные машины и другие службы.

Причина инцидента пока неизвестна.

За несколько минут пожар в порту Дубая потушили.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/iLdS3zEegW — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Источник: Al Arabiya