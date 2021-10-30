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Юлія Захарченко |

Джонсон после беседы с Елизаветой II рассказал о ее самочувствии

Королева Єлизавета II

У королевы Великобритании Елизаветы II, которая не поехала Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Глазго из-за плохого самочувствия, нет серьезных проблем со здоровьем.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после разговора с королевой. Врачи посоветовали Елизавете II побольше отдыхать и избегать официальных визитов по меньшей мере в течение следующих двух недель.

Джонсон отметил, что у медиков были опасения по поводу состояния здоровья 95-летней королевы, особенно после того, как она отменила ряд запланированных поездок и провела ночь в больнице.

— Ей просто нужно следовать советам врачей и отдыхать. Я думаю, что это очень важно. Вся страна желает ей всего наилучшего. Она в очень хорошей форме, — сказал Джонсон.

Королева Британии находится в Виндзорском замке с тех пор, как провела ночь в медицинском учреждении. Елизавета II отказалась от визита в Северную Ирландию и предстоящего саммита по изменению климата COP26 в Глазго на следующей неделе, на котором она планировала выступить лично.

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Источник: Today

Фото: Depositphotos

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