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Юлія Захарченко |

Лидеры G20 поддержали введение глобального минимального налога

Лидеры G20 поддержали введение глобального минимального налога

Лидеры G20 в Риме поддержали историческое соглашение о глобальном минимальном налоге для транснациональных компаний. Прибыль крупного бизнеса будут облагать налогом не менее 15%.

Договоренность официально планируют одобрить в воскресенье, 31 октября. Документ вступит в силу до 2023 года.

Министр финансов США Джэнет Йеллен заявила, что историческое соглашение положит конец разрушительной гонке по корпоративному налогообложению для мировой экономики.

По ее мнению, американские предприятия выиграют от сделки, хотя многим крупным компаниям придется платить больше налогов.

Лидеры G20 во время саммита обсудили ряд важных вопросов. В частности, борьбу с изменением климата (сокращение выбросов углеводов) и пандемию коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал изменение климата одной из самых больших угроз для человечества. По его мнению, это может предоставлять риск для цивилизации.

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Источник: BBC

Фото: Getty Images

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